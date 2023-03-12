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الإحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من قطاع غزة

الإحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من قطاع غزة
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددا من الفلسطينيين العزل ،وأطلقت قنابل غاز صوب مزارعين بالإضافة الى استهداف الصيادين بالنار في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

العالم - الإحتلال

ففي الخليل، اعتقلت الطالب عبد الله مشهور الرجبي (25 عامًا)، منسق الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، بعد اقتحام سكنه الجامعي والاعتداء عليه.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمر محمد أحمد صوافطة (19 عامًا)، أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت القناصة على أسطح المحال التجارية، وشنت حملات تمشيط وتفتيش في أحيائها.

كما أطلق الاحتلال الإسرائيلي صباح الأحد قنابل غاز صوب مزارعين قدموا لفلاحة أراضيهم في منطقة أبو صفية شرق جباليا، ما دفعهم لمغادرتها، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في بحر محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، وأن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم.

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الإحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق مختلفة من قطاع غزة