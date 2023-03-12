قائد طيران الجيش الإيراني: حققنا 80٪ من قدرات القوة القتالية

العالم - إيران

وقال العميد قرباني في مراسم افتتاح متحف طيران الجيش صباح اليوم الأحد: خلال خدمتي في طيران الجيش، وضعنا تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة على جدول الأعمال، وبناء على أوامر العميد حيدري قائد القوات البرية للجيش، تم وضع خطط "لبيك يا خامنئي" على جدول الأعمال.

وأضاف: من خلال الجهود التي بُذلت في السنوات الأخيرة، حققنا 80٪ من القوة القتالية لطيران الجيش، ولتحقيق مطالب قائد الثورة، تم إنتاج أكثر من 800 قطعة تستخدم في المروحيات.

واعتبر العميد قرباني أن تصنيع معدات الرؤية الليلية هو إنجاز آخر لطيران الجيش وقال: لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان في العالم مثل روسيا وأميركا، التي لديها القدرة على الرؤية الليلية، وإيران الإسلامية هي دولة أخرى من هذه الدول، بالإضافة إلى صواريخ كروز التي تم تركيبها في المروحيات، واستخدمت في تدريبات مختلفة فاجأت المراقبين الدوليين واعترفت بالقدرة العملياتية العالية لطيران الجيش.

وأشار العميد قرباني إلى خدمات طيران الجيش في مجال عمليات الإغاثة والإنقاذ، وقال: نقوم بعمليات الإغاثة والإنقاذ في 30 محافظة، وإلى جانب ذلك نشارك في عمليات زراعة الأعضاء ونقل الأعضاء المتبرع بها من مختلف أنحاء البلاد من قبل مروحيات طيران الجيش.