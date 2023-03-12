شاهد: 500 قتيل خلال 24 في معركة السيطرة علی باخموت

العالم - الأزمة الاوكرانية

ليلا ونهارا وعلى مدار أشهر تتواصل المعارك الشرسة في باخموت بالشرق الاوكراني التي باتت شبه مهجورة وتحولت الى موقع لواحدة من أكثر المعارك دموية وأطولها في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

جبهة شهدت خلال اربع وعشرين ساعة اكثر من خمسمئة قتيل ومئات الجرحى بحسب مصادر اوكرانية وروسية وسط اعتراف القوات المتنازعة بتعرضها لمعاناة وخسائر كبيرة في باخموت.

وزارة الدفاع الروسية قالت إن ما يصل إلى مئتين وعشرة جنود اوكرانيين قتلوا في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقاً في دونيتسك. وفيما لم تحدد موسكو حجم الخسائر في باخموت قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد ان اكثر من مئتين واثنين وعشرين من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من ثلاثمئة اخرين على هذه الجبهة.

وفيما تصر اوكرانيا على ان قواتها لا تزال متحصنة في باخموت وتقاوم القوات الروسية قالت الاستخبارت البريطانية ان الاوكرانيين بعيدون عن استعادة باخموت. وذكرت في تقرير لها إن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة سيطرت على معظم الجزء الشرقي من باخموت مشيرة الى ان نهر باخموتكا في وسط المدينة بات الآن خط المواجهة.

تراجع قوات كييف ارجعه وزير الخارجية الاوكراني دميتري كوليبا الى نقص الذخيرة وطالب ألمانيا بالإسراع في تقديم إمدادات الذخيرة والبدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة غربية كانت قد طلبتها كييف، لكنه اشار الى عرقلة من جانب الحكومة الالمانية بهذا الشأن موضحاً ان الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة كانت قد أبلغته أنها جاهزة لعملية التسليم لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود.