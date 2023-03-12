تيران-1؛ صاروخ مصنع بتقنية ثلاثية الأبعاد.. هل سينجح؟

العالم - علوم وتكنولوجيا

بعد محاولة أولى لإطلاق صاروخ مصنع بتقنية ثلاثية الأبعاد فشلت في اللحظة الأخيرة الأربعاء بسبب مشكلة تقنية، أرجئ من جديد إطلاق الصاروخ الأميركي الذي يثير إطلاقه اهتماما كبيراً، كون نجاح العملية من شأنه أن يساهم في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.

وطورت شركة 'ريلاتيفيتي سبيس' هذا الصاروخ الذي يحمل اسم 'تيران 1'.

وتهدف هذه الرحلة التجريبية الأولى إلى إثبات قدرة الصاروخ على مقاومة ضغط الإقلاع وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات من أجل مواصلة تطوير هذه الصواريخ الأقل كلفة والأسهل تصنيعا، حسب الشركة.

وصنع 85 بالمئة من كتلة الصاروخ بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. وتتطلع الشركة إلى أن ترفع هذه النسبة إلى 95 بالمئة. وذكرت الشركة فوائد كثيرة لانجازها هذا وعلى رأسها تقليل التكاليف وتبسيط عملية التصنيع مع تأمين أكبر قدر من المرونة.

وتقول الشركة إن عدد الأجزاء أقل بمئة مرة عن تلك التي يتطلبها بناء صاروخ تقليدي. كما تشدد على سرعة هذه الطريقة، موضحة أن عملية الإنتاج تستغرق ستين يوما من المواد الخام إلى المنتج النهائي.

ويبلغ ارتفاع صاروخ تيران واحد 33,5 متراً وقطره مترين. وتضم طبقته الأولى تسعة محركات أنتجت بطباعة ثلاثية الأبعاد أيضا، وطبقته الثانية محركا واحدا فقط.

أما وقود الصاروخ، فهو مزيج من الأكسجين السائل والغاز الطبيعي المسال يسمى الميثالوكس. وسيكون 'تيران 1'، إذا نجح في الوصول إلى مدار الأرض، أول صاروخ يستخدم فيه هذا النوع من الوقود لبلوغ ذلك.

وتقول الشركة المصنعة التي تملك رؤية طويلة الأمد للمشاركة في تطوير بشري على كواكب عدة إنه 'وقود المستقبل' وإنتاجه هو الأسهل على المريخ.