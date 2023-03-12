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"نائب بلجيكي" يدعو لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

دعا النائب في البرلمان البلجيكي سيمون موتكين، إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

العالم - اوروبا

وأكد "موتكين" خلال كملته في البرلمان البلجيكي، يوم أمس، أن الصمت الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني هو بمثابة رخصة بمواصلة قتل الفلسطينيين.

وأوضح أن عام 2023، يعد الأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الغارات المتتالية التي شنها الجيش الإسرائيلي، و المستوطنين في جنين وحوارة ونابلس.

وبيّن "موتكين"، أن كل ما يحدث من جرائم جاء في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفًا في تاريخ "إسرائيل"، موضحا أن المستوطنين أصبحوا وزراء يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن عنف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بلغ ذروته، حيث استشهد أكثر من 75 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري.

وشدد "موتكين"، أن السماح بتشكيل حكومة عنصرية في "إسرائيل"، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وشدد على ضرورة اتخاذ سلسلة عقوبات ضد عنف المستوطنين، منها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات بشكل فوري، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من قبل الحكومة التي تمثلها.

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"نائب بلجيكي" يدعو لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال