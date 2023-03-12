بالصور.. بدء الاجتماع الـ5 للجنة الاقتصادية المشتركة الإيرانية العراقية

العالم - إيران

ويشارك وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤلف من 60 عضوا برئاسة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني احسان خاندوزي في هذا الاجتماع وذلك بخمس لجان.

وقال المستشار الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق: من المقرر أن تجتمع هذه اللجان الخمس ( لجان التجارة والنقل البري والتمويل المصرفي والاستثمار والطاقة) مع المسؤولين العراقيين في هذا الاجتماع لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات وتوقيع وثائق التعاون.

یذکر أن مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، قال في وقت سابق إنه اثر المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين في إطار اهتمام الحكومة الإيرانية الحالية بعقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الهدف وخاصة دول الجوار، سيعقد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الإسلامية والعراق في بغداد خلال الفترة من 12 إلى 14 آذار/مارس 2023.

وأضاف صفري: أن الوفد الإيراني المؤلف من مندوبي القطاعات الحكومية والخاصة من ضمنهم جمع من التجار ورجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، سيتوجه إلى بغداد برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني.

وبيّن أن هذا الاجتماع سيبحث الموضوعات المهمة للتعاون في مختلف المجالات بما فيها المصرفية والنقل والترانزيت والزراعة والاستثمارات والتأمين والتجارة وتصدير الخدمات التقنية والهندسية، والطاقة والمجالات العلمية والرياضية وغيرها، وسيتم التوقيع على وثائق متنوعة في مجال ترسيخ التعاون الثنائي.

الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 آذار/مارس 2023) قرابة 9 مليارات دولار، حصة الصادرات الإيرانية منها 8.927 مليار دولار بنمو نسبته 23 بالمائة، فيما بلغ حجم التوريد من العراق 146 مليون دولار بانخفاض نسبته 84 بالمائة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وكان الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قد عقد قبل اكثر من عامين في طهران باستضافة وزارة الطاقة الإيرانية.