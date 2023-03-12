أمير الكويت يهنئ الرئيس الايراني والملك السعودي بالاتفاق الثنائي

العالم- الكويت

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أشاد أمير الكويت بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والهام الذي يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

ودعا الله أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق لايران والمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.

واتفقت السعودية وإيران الجمعة، على "استئناف التعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار"، بحسب ما قال الجانبان في بيان ثلاثي مشترك مع الصين.

وذكر البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".