باقري يجري مشاورات مع وزير خارجية عمان ونائبه

العالم - إيران

وكان باقري قد زار هذا البلد في 7 تموز من العام الماضي وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين في مسقط بينهم وزير الخارجية العماني سید بدر البوسعیدي.

الجدير بالذكر أن وزيري خارجية إيران حسین أميرعبداللهيان ونظيره العماني سید بدر البوسعیدي قد تحادثا في اتصال هاتفي أعربا فيه عن ارتياحهما للاتفاق الذي توصلت اليه ايران والسعودية حينذاك، وقدم تهانيه إلى أميرعبداللهيان بهذه المناسبة.

بدوره أعرب وزير الخارجية الإيراني عن بالغ شكره لدولة عمان لجهودها الجبارة ودورها في توصل البلدين إلى هذه الاتفاقية.