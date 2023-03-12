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نافذة علی فشل الاعتداءات الاسرائيلية علی سوريا

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

رصد برنامج قلم رصاص علی شاشة قناة العالم، مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في معاهد أمن وصحف ومواقع اسرائيلية واميركية وبريطانية ركزت علی فشل الاعتداءات الاسرائيلية علی سوريا.

العالم - قلم رصاص

ونشرت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، ادن قدوري دراسة في المعهد تحت عنوان "القوة الجوية في سوريا: الصورة الظرفية والاتجاهات الرئيسية".

اما المراسل العسكري للقناة 12 الصهيونية نير دفوري، فقد نشر مقالاً علی موقع القناة تحت عنوان:"عقد من الحملة بين الحربين: مئات الهجمات علی ايران".

وكتب الصحفي عدنان أبوعامر مقالاً في موقع الميدل ايست مونيتور البريطاني، جاء تحت عنوان:"اسرائيل" تحتاج الی إعادة تقويم فعالية غاراتها الجوية علی سوريا".

اما الدبلوماسي الهندي السابق بهادرا كومار فقد كتب مقالاً في موقع بيبول ديسباتج الاخباري أتی تحت عنوان:"سيستمر الاحتلال الاميركي لسوريا".

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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