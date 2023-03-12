نافذة علی فشل الاعتداءات الاسرائيلية علی سوريا

العالم - قلم رصاص

ونشرت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، ادن قدوري دراسة في المعهد تحت عنوان "القوة الجوية في سوريا: الصورة الظرفية والاتجاهات الرئيسية".

اما المراسل العسكري للقناة 12 الصهيونية نير دفوري، فقد نشر مقالاً علی موقع القناة تحت عنوان:"عقد من الحملة بين الحربين: مئات الهجمات علی ايران".

وكتب الصحفي عدنان أبوعامر مقالاً في موقع الميدل ايست مونيتور البريطاني، جاء تحت عنوان:"اسرائيل" تحتاج الی إعادة تقويم فعالية غاراتها الجوية علی سوريا".

اما الدبلوماسي الهندي السابق بهادرا كومار فقد كتب مقالاً في موقع بيبول ديسباتج الاخباري أتی تحت عنوان:"سيستمر الاحتلال الاميركي لسوريا".

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