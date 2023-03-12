أميرعبداللهيان: طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق بشأن تبادل السجناء

العالم - إيران

وقال حسين أميرعبداللهيان في حوار متلفز: لقد توصلنا إلى اتفاق في مسألة تبادل السجناء مع واشنطن خلال الأيام الماضية.

وأضاف: نحن جاهزون لتبادل السجناء، والولايات المتحدة تقوم باتخاذ الخطوات التقنية اللازمة، وفي حال تنفيذ الاتفاق مع واشنطن سنشهد تبادل السجناء خلال فترة قصيرة.

لكن الوزير الإيراني وفي شأن الاتفاق النووي أكد أن: واشنطن لم تتحل بالإرادة لاتخاذ قرار بشأن المحادثات النووية فيما أثبتت طهران جديتها.

وحول المحادثات مع السعودية وصف أميرعبداللهيان المحادثات بأنها "كانت معقدة وصعبة، لكن المهم أنها أدت إلى نتيجة واضحة."

وشد وزير الخارجية الإيرانية على أن الاتفاق الإيراني السعودي لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية ليس موجها ضد أي دولة.

وخلص إلى القول إن: الاتفاق بين إيران والسعودية يخدم مصالح البلدين ويصب في صالح دول المنطقة.