فشل استراتيجية الأعتداءالاسرائيلي علی سوريا لهذاالسبب..

العالم - قلم رصاص

وقال علاء الاصفري في حديث لبرنامج قلم رصاص:"هناک عقلية صهيونية تريد اخضاع سوريا وحلفاءها من خلال الهجمات المتکررة، بشرط ضمان عدم قدرة سوريا علی الرد لتصبح خاضعة للهيمنة الاميرکية، لکن الردود التي تشهدها القواعد الاميرکية في سوريا، جعلت هذه الاستراتيجية الاسرائيلية غيرمجدية".

ورصد برنامج قلم رصاص علی شاشة قناة العالم، مقتطفات من مقالات وتحليلات وردت في معاهد أمن وصحف ومواقع اسرائيلية واميركية وبريطانية ركزت علی فشل الاعتداءات الاسرائيلية علی سوريا.

ونشرت الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، ادن قدوري دراسة في المعهد تحت عنوان "القوة الجوية في سوريا: الصورة الظرفية والاتجاهات الرئيسية".

اما المراسل العسكري للقناة 12 الصهيونية نير دفوري، فقد نشر مقالاً علی موقع القناة تحت عنوان:"عقد من الحملة بين الحربين: مئات الهجمات علی ايران".

وكتب الصحفي عدنان أبوعامر مقالاً في موقع الميدل ايست مونيتور البريطاني، جاء تحت عنوان:"اسرائيل" تحتاج الی إعادة تقويم فعالية غاراتها الجوية علی سوريا".

اما الدبلوماسي الهندي السابق بهادرا كومار فقد كتب مقالاً في موقع بيبول ديسباتج الاخباري أتی تحت عنوان:"سيستمر الاحتلال الاميركي لسوريا".

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6563603