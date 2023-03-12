أوجي: صادرات النفط الإيراني زادت 190مليون برميل

العالم - إيران

وأوضح الوزير أوجي في مراسم بدء التعاملات بشهادات إيداع النفط ومكثفات الغاز في بورصة الطاقة الإيرانية اليوم الأحد، أن صادرات النفط الخام في الشهور الـ11 الأولى من السنة المالية الجارية (فترة 21 مارس/آذار2022 حتى 19 فبراير شباط 2023) زادت بواقع 190 مليون برميل قياسا بالفترة المناظرة قبل عامين، ونحو 83 مليون برميل عن العام الماضي، وقد تم تسلم عوائدها.

وأشار إلى أن عوائد النقد الاجنبي للبلاد تتخطى الاحتياجات، بحيث تم عرض نحو 14 مليار دولار بمنصة "نيما" الرقمية للصيرفة، منذ بدء السنة المالية الجارية.

كما أعلن وزير النفط الإيراني أن صادرات الغاز نمت 15 بالمئة، وتم استلام 6.5 مليار دولار من عوائد صادرات الغاز النفطي المسال LPG، مضيفا أن بافتتاح المصفاة رقم 14 تم تعزيز طاقة انتاج البلاد بمليون طن من غازي LPG والإيثان.

ونوه أوجي إلى تخزين 87 مليون برميل نفط ومكثفات غاز، وبلوغ احتياطي المكثفات نحو 20 مليون برميل.

من جهة أخرى أكد الوزير الإيراني أن بيع شهادت إيداع النفط يستهدف تنويع الصادرات والإفادة من الاستثمارات الأهلية.