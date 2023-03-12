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وزير الطاقة الإيراني يبحث ونظيره الباكستاني توسيع التعاون الثنائي

وزير الطاقة الإيراني يبحث ونظيره الباكستاني توسيع التعاون الثنائي
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

إلتقى وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان اليوم الأحد في طهران، نظيره الباكستاني خرم دستغير خان، حيث أكد الجانبان على تطوير التعاون ولاسيما في مجال الطاقة بين البلدين.

العالم - إيران

وأفادت وزارة الطاقة الباكستانية أن دستغير خان استعرض مع محرابيان، خلال اللقاء بينهما اليوم والذي يعد الثاني من نوعه في غضون أقل من عام واحد، استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالتعاون بين إسلام آباد وطهران.

وبحسب المصدر ذاته فقد أشاد وزير الطاقة الإيراني بجهود الجانب الباكستاني للتسريع في وتائر مدّ شبكة توريد الكهرباء من إيران إلى ميناء غوادر الباكستاني.

وصرح محرابيان، في هذا اللقاء أيضا، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترغب في تبني المزيد من مشاريع الطاقة مع جمهورية باكستان.

كما تباحث الجانبان الإيراني والباكستاني، حول سائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، بينما أثنى دستغير خان على جهود محرابيان الهادفة إلى توسيع التعاون بين طهران وإسلام آباد.

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وزير الطاقة الإيراني يبحث ونظيره الباكستاني توسيع التعاون الثنائي

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