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تبون: حركة عدم الانحياز ستعقد اجتماعا في الجزائر

تبون: حركة عدم الانحياز ستعقد اجتماعا في الجزائر
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن دول حركة عدم الانحياز ستعقد اجتماعا مصغرا في بلاده خلال هذا الصيف.

العالم- الجزائر

جاء إعلان تبون خلال ندوة صحفية عقدها مع نظيره الأوغندي يوري كاغوتا موسيفيني، عقب التوقيع على اتفاقيتين و5 مذكرات تفاهم بين البلدين.

وأكد تبون تنقل 150 رجل أعمال إلى كمبالا لبحث فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم الأوغنديين قريبا.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن المحادثات التي أجراها مع نظيره الأوغندي سمحت باستعراض العديد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، "لا سيما تنسيق المواقف لنصرة القضايا العادلة في المحافل الدولية وعلى رأسها دعم القضيتين الصحراوية والفلسطينية".

وحسب قناة "النهار" الجزائرية، فقد شدد الرئيس الأوغندي "على أهمية الاستفادة من التجربة الجزائرية وخبرتها في مجال البنى التحتية والمنشآت القاعدية".

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