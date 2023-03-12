كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنّحين من غواصة

العالم-اسيا والباسفيك

وبحسب الوكالة الكورية الشمالية أطلقت غواصة الصاروخين من قبالة سواحل مدينة سينبو الواقعة في شرق البلاد.

من جهته أفاد جيش كوريا الجنوبية بأنه رصد إطلاق صاروخ واحد غير محدد، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقبل أيام، وجهت كوريا الشمالية اتهامات لواشنطن بتأجيج التوترات في المنطقة "بشكل متعمد"، من خلال مناوراتها العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، بحيث تسفر استفزازاتهما إلى حالة غير قابلة للتنبؤ.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن وزارة الخارجية بيانها، جاء فيه أنه "على الرغم من تحذيراتنا المتكررة، تواصل الولايات المتحدة تعقيد الوضع بشكل متعمد".

واعتبرت بيونغ يانغ أن المناورات "دليل واضح على أن الولايات المتحدة تمضي قدما بخططها لاستخدام الأسلحة النووية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على مستوى حرب حقيقية".

وطالبت كوريا الشمالية بالوقف الفوري "للأعمال العسكرية المعادية وزعزعة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".