الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
١٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بوشكوف: واشنطن وقعت في الفخ الأوكراني كما حدث لها في فيتنام

بوشكوف: واشنطن وقعت في الفخ الأوكراني كما حدث لها في فيتنام
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي، أليكسي بوشكوف، أن المخاوف تتزايد في الولايات المتحدة من الانجرار إلى مواجهة مسلحة مع روسيا في أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وقال بوشكوف على قناته في "تيليغرام" إن "واشنطن تخشى من أن تجرها كييف إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو، وهو أمر غير ضروري وخطير فعلا بالنسبة لهم، حيث حولت واشنطن نفسها إلى رهينة موقف كييف".

وأشار إلى أن أوكرانيا تحولت من عميل للولايات المتحدة إلى "خادم يحاول إملاء رغباته على سيده".

وأضاف: "الولايات المتحدة صارت رهينة لتصريحاتها ومساهماتها العسكرية لأوكرانيا. واشنطن وقعت في فخ سياسي كما حدث لها في فيتنام، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي وقتها دين راسك: لن نغادر فيتنام إلا عندما ننتصر، مما يدل على أنها ليست المرة الأولى التي تحرم واشنطن فيها نفسها من حرية المناورة".

روابط ذات صلة

بن فرحان: سنظل نسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

انهيار مصرف اميركي يهدد بعودة شبح الأزمة المالية عام 2008

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بوشكوف: واشنطن وقعت في الفخ الأوكراني كما حدث لها في فيتنام

وزير النفط الإيراني: يربطنا تعاون وثيق مع السعودية في إطار "أوبك"

بن فرحان: سنظل نسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

كوريا الشمالية تطلق صاروخين مجنّحين من غواصة

بسبب سلوكيات حكومة نتنياهو... الإمارات توقف شراء منظومة دفاعية من الكيان الصهيوني

"وول ستريت جورنال": شي دعا الدول الخليجية وإيران لعقد قمة في بكين