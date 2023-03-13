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حروب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي – الجزء الأول

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

هي أخطر أنواع الحروب وأكثرها خطورة على أمن الدول واستقرارها.

العالم – نوافذ

يطلق عليها الحرب من بعد، اذ يمكنها التحكم في نظم الاتصالات والكهرباء والمياه والسلاح المتطور ايضا، فما دامت كلها تدار الكترونيا فهي معرضة للاختراق.

فالفضاء الافتراضي اصبح مجالا لخوض الحروب من خلال اختراق الانظمة الالكترونية.. خوف دائم وعميق وحديث يكاد يكون يوميا عن التطور السيبراني وتداعياته.

حتى سلاح جو الكيان الذي وصف بالدرع الالهي اضحى اليوم هاجس هيئة اركانه ولسان حال قادته.

برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى خطر حروب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وسيم جابر – باحث في الفيزيا وتكنولوجيا النانو

د. ربيع بعلبكي – رئيس جمعية المعلوماتيين المحترفين

شارل أبي نادر – خبير عسكري واستراتيجي

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