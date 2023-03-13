الأسرى مستمرون في العصيان لليوم الـ 28 وسط خطوات تصعيدية جديدة

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بان خطوات اليوم الاثنين 13 مارس 2023، تتمثل في إرجاع وجبات الطعام وتأخير الخروج إلى البوسطة.

وبدأ الأسرى بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

وأكّد الأسرى أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.