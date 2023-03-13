الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسرى مستمرون في العصيان لليوم الـ 28 وسط خطوات تصعيدية جديدة

الأسرى مستمرون في العصيان لليوم الـ 28 وسط خطوات تصعيدية جديدة
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال لليوم الـ 28 على التوالي خطوات العصيان والاحتجاج، ردًا على إجراءات إدارة السجون وما يُسمى بوزير "الأمن القومي" المتطرف ايتمار بن غفير بحقهم.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أفادت وزارة الأسرى والمحررين، بان خطوات اليوم الاثنين 13 مارس 2023، تتمثل في إرجاع وجبات الطعام وتأخير الخروج إلى البوسطة.

وبدأ الأسرى بخطواتهم منذ الرابع عشر من شباط الماضي، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن غفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

وأكّد الأسرى أنّ خطوات "العصيان" مستمرة حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة.

روابط ذات صلة

ثلاثة أسرى يواجهون ظروفا صحية صعبة في سجون الإحتلال

الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب "الأول من رمضان" عن الطعام

البطش: المقاومة تدعم ألأسرى وتواجه مخططات العدو مهما كلف ذلك من ثمن

الأسرى يواصلون العصيان ويعتصمون في ساحات السجون

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء جورجيا يدعو زيلينسكي إلى عدم التدخل في شؤون بلاده

لبنان.. المعارضة تتأهّب لمواجهة فرنجية... هل تضع يدها بيد باسيل؟

أمريكا مستاءة.. وثائق الإتفاق الإيراني السعودي لم تُكتب باللغة الإنجليزية!

بالفيديو.. مهرجان للخيول جنوب غرب إيران لتكريم رواد الفروسية

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 13 مارس 2023

طلاب المدارس يطلعون على القدرات الصاروخية الإيرانية