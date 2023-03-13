أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين 13 مارس 2023

آرمان ملي ..

رئيس مجلس الشورى قاليباف ..إحياء العلاقات بين إيران والسعودية لصالح بلدان وشعوب المنطقة

رويش ملت ..

مستشار القائد للشؤون الدفاعية .. الإتفاق بين إيران والسعودية زلزال يسجل نهاية النفوذ الأمريكي

جوان ..

تظاهرات ضخمة بمشاركة نصف مليون شخص في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو

قدس..

إستشهاد ثلاثة مقاومين من أعضاء مجموعة عرين الأسود بمعارك مع جنود الإحتلال قرب نابلس

جمهوري اسلامي ..

غارة جوية صهيونية على مناطق بضواحي مدينتي طرطوس وحماه بسوريا وإصابة ثلاثة جنود

اطلاعات ..

موجة تظاهرات تعصف بفرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك تنديدا بسوء الأوضاع المعيشية

عصر ايرانيان ..

القائد العام لحرس الثورة .. نجحنا بإطلاق أقمار صناعية للفضاء في أوج إجراءات الحظر

افكار ..

وزير النفط يتحدث عن تعاون قريب بين إيران والسعودية في إطار منظمة أوبك

افتاب يزد ..

كوريا الشمالية تعلن عن إجراءات عسكرية إحترازية لردع أي تهديد أمريكي كوري جنوبي

ابرار ..

زعيم حركة طالبان الأفغانية الملا هيبت الله يصدر تعليمات بما أسماه "الجهاد خارج البلاد"..

كيهان ..

محافل صحفية أمريكية تذعن بأن الإتفاق الإيراني السعودي تهميش كامل لأمريكا بالمنطقة

رسالت ..

توقعات وتخمينات صينية بشأن إنتهاء الحرب في أوكرانيا صيف عام 2023

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الإثنين

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( العالم الإسلامي الرابح من إستئناف العلاقات الإيرانية السعودية ) ..

اتفاق استئناف العلاقات بين ايران والسعودية بعد قطيعة سبعة اعوام , تطور بالغ الاهمية بالنسبة للبلدين وللعالم الاسلامي. فايران والسعودية بلدان لهما ثقلهما الاقليمي ومكانتهما الخاصة في العالم الاسلامي .

" إن أهمية هذا الحدث تجسدت بتفجر هلع كبير مشوب بالغضب في الكيان الصهوني بعد الإعلان عن هذا الإتفاق "

كما تجسدت في تحسن مؤشرات البورصة والمؤشرات الاقتصادية في البلدين وكذلك في ايجاد اجواء ترقب تتسم بالتفاؤل بشأن حل أزمات اقليمية خاصة الازمة اليمنية .

ان تعزيز التعاون والتنسيق بين ايران والسعودية كفيل بايجاد ارضيات تعاون وثيق بين بلدان العالم الاسلامي بشكل يحول دون استغلال الكيان الصهيوني لثغرات المشاكل بين بلدانه للتغلغل في شؤونها ولبث الفرقة بين هذه البلدان لتحقيق نواياه الخبيثة .

جمهوري اسلامي ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان ( الملجأ غير الآمن ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ...

حذر رئيس الاركان الصهيوني من خطر تفكك وانهيار الكيان الصهيوني قائلا ان هدف تاسيس "اسرائيل " كان ايجاد ملجأ آمن لليهود لكنها لم تعد كذلك. وبالطبع كان وراء مخطط القوى الاستعمارية الكبرى في حينها من وراء تاسيس الكيان الغاصب, زرع غدة سرطانية في قلب العالم الاسلامي كما ان الصهاينة كانوا وراء اكذوبة ما يسمى بارض الميعاد على حساب اصحاب الارض. ولكن مع ذلك ومهما تكن اسباب ايجاد الكيان فأن..

"فلسطين المحتلة لم تعد مكانا آمنا حقا وحقيقة للصهاينة بعد مرور خمسة وسبعين عاما على تأسيس هذا الكيان الغاصب "

وهذا ما أكده كبار المسؤولين في تل ابيب قبل رئيس الاركان , فرئيس الكيان اسحاق هرتسوغ حذر مرارا في الاونة الاخيرة من اقتراب الكيان من الزوال , كما حذر رؤوساء حكومات سابقة بتل ابيب من ذلك.

ان الكيان يتجه بشكل متسارع نحو هاوية الزوال لتصدعات داخلية عميقة كشفت واقع هشاشته, وبالطبع هناك مطرقة المقاومة الفلسطينية بغزة والضفة والتي تشيع بضرباتها الياس في نفوس الصهاينة .

اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( حزب الله العراق يحذر من عودة البعث ) ..

حذرت كتائب حزب الله العراق من وجود محاولات تستهدف فسح المجال امام عودة حزب البعث المنحل للساحة السياسية.هذا التحذير

جاء على لسان المسؤول الامني في حزب الله "ابو علي العسكري".

"العسكري أكد أن على القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية المخلصة التصدي لأية محاولات تستهدف إعادة البعث للساحة السياسية "

وشدد هذا المسؤول الكبير في حزب الله العراق ان مثل هذه المحاولات خيانة كبري بحق الشعب العراقي وبحق دماء شهدائه من ضحايا جرائم صدام والبعث.

هذا المسؤول في حزب الله العراق لم يكشف عن الجهة او الجهات التي تقف وراء مثل هذه المحاولات .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن التصدع الداخلي بفلسطين المحتلة في مقالها ( "إسرائيل" على عتبة نقطة اللاعودة ) ..

في عاشر يوم سبت متتالٍ شهدت تل ابيب تظاهرات ضخمة بمشاركة مئتي الف شخص ضد حكومة نتنياهو التي تواجه في نفس الوقت تصاعد مقاومة فلسطينية مسلحة في الضفة الغربية .

"رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ اطلق تحذيرات جديدة بشأن تصدع الكيان داخليا وإقترابه من حافة الإنهيار والزوال"

هذه التحذيرات حملت مؤشرا واضحا على اقتراب الصراع الداخلي من نقطة اللاعودة بتحوله المحتمل لحرب اهلية او لحالة شلل كامل للاوضاع بفلسطين المحتلة .

في الواقع بات هذا الكيان ينوء ويتداعى تدريجيا تحت وطأة مطرقة المقاومة الفلسطينية بغزة والضفة وسندان الصراع الداخلي الذي اوجد تصدعات وشروخا عميقة بهيكليته.

كيهان ..

في الشأن التركي كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( منافس أردوغان يتعرض لمحاولة إغتيال فاشلة )..

هذا ما اعلنت عنه قوى المعارضة التركية المتحالفة مقابل اردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم. المعارضة التركية اتهمت حكومة اردوغان بالوقوف وراء محاولة اغتيال مرشحها الرئاسي المشترك " كمال قليجدار اوغلو".

"رواية المعارضة تقول إن المرشح الرئاسي قليجدار أوغلو تعرض لإطلاق نار أدى لمصرع أحد حراسه ولإصابة آخر"

الحكومة التركية نفت الاتهام مؤكدة انه مجرد فبركة لاغراض انتخابية, واوغلو الذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري اكبر حزب مناهض لاردوغان يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية مرشحا عن تحالف لستة احزاب معارضة. ويعتبر المنافس الرئيس لاردوغان حسب نتائج استطلاعات الرأي بتركيا.