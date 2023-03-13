شاهد.. المستجد في الحرب بين روسيا والأطلسي

العالم – خاص بالعالم

فيما أعلن الطرفان سقوط عدد كبير من القتلى في إقليم دونباس الذي يمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية.

في التفاصيل، بينما تراوح «معركة باخموت» في الشرق الأوكراني مكانها، واصل كل طرف تقديم حصيلة خسائر كبيرة في صفوف خصمه.

حيث أعلنت كل من أوكرانيا وروسيا سقوط عدد كبير من القتلى خلال المعارك الجراية في باخموت ومحيطها التي تمثل محور تقدم القوات الروسية صوب الأراضي الأوكرانية

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تواصل عملياتها في دونيتسك، وقتلت أكثر من 220 جندياً أوكرانياً فضلاً عن تدمير مركبة مشاة وثلاث مدرعات وسبع مركبات ومدفع هاوتزر خلال الساعات الماضية.

في المقابل، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حصيلة لقتلى الجنود الروس خلال المعارك للسيطرة على مدينة باخموت

وقال: "في أقل من أسبوع، تمكّنا من قتل أكثر من 1100 جندي معاد في قطاع باخموت وحده. تكبدت روسيا خسائر لا يمكن تعويضها هناك بالقرب من باخموت'.. 1500 جندي روسي أصيبوا أيضاً بجروح بالغة بما يكفي لإبعادهم عن أي عمليات أخرى، كما دُمرت عشرات القطع من عتاد العدو وأكثر من عشرة مستودعات ذخيرة روسية."

من جهته، قال قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي إن قواته تدافع عن باخموت بهدف «كسب الوقت» قبل أن تشن هجوماً مضاداً أمام تقدم القوات الروسية.

في غضون ذلك، استبقت تركيا جولة محادثات بين روسيا والأمم المتحدة تعقد في جنيف، بشأن تمديد اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بالتأكيد على موافقة كل من موسكو وكييف على التمديد، وأن الاتفاق سيتم تمديده قبل موعد انتهائه في الثامن عشر من مارس آذار الحالي، لكن موسكو تنفي أن يكون ممثلون عنها قد شاركوا حتى الآن، في مفاوضات لتمديد الاتفاق، قائلة إنه لم تجر مفاوضات بشأن هذا الموضوع، لا سيما بمشاركة ممثلين روس.