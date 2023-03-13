الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣
٠٩:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الجهاد الإسلامي تصدر بيانا لمناسبـة يـوم الجريـح الفلسطينـي وتؤكد على استمرار طريق التضحية والقتال

الجهاد الإسلامي تصدر بيانا لمناسبـة يـوم الجريـح الفلسطينـي وتؤكد على استمرار طريق التضحية والقتال
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكدت حـركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن اليوم الاثنين، أن يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة لتجديد التأكيد على استمرار طريق التضحية والقتال، حتى دحر الاحتلال عن أرضنا والانعتاق من ظلم يخيم على مقدساتنا ويكتم أنفاسنا بدعم وتأييد مطلق من قوى الشر في العالم.

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أوضحت الحركة في بيان صحفي، لمناسبـة يـوم الجريـح الفلسطينـي، أن يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف اليوم 13 مارس من كل عام، الذي سيظل محفوراً في ذاكرة شعبنا، تكريماً وتقديراً للجرحى الذين أصيبوا بنيران الاحتلال الصهيوني وهم يدافعون عن حقوقهم المشروعة وينشدون الحرية والخلاص من المحتل.

وشددت على أن يوم الجريح الفلسطيني هو مناسبة لتذكير العالم بفئة من شعبنا، وقع عليهم ظلم الاحتلال وبطشه الذي لم يسلم منه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، دون ذنب اقترفوه، غير أنهم رفضوا حياة يتحكم فيها محتل بغيض، أغلق عليهم كل منافذ الحرية، وأوغل في دمائهم وتنكر لحقوقهم.

وقالت :"من واجبنا الديني والوطني والإنساني أن نقف جميعاً لجانب الجرحى، ومساندتهم ودعم صمودهم، وتوفير مقومات الحياة الكريمة التي يستحقونها، كاملة غير منقوصة."

وتوجهت الحركة، بالتحية لجرحى شعبنا، الذين أصبحوا أيقونات للتضحية والصمود على مدار سنوات الصراع مع العدو الصهيوني، فهم الشهود على الدماء النازفة في فلسطين.

وحيت الحركة، أبناء شعبنا الجريح، والأسرى والشهداء المرابطين والصامدين على ثرى الأرض المقدسة.

جدير بالذكر، أن فلسطين وعلى مر السنوات الطوال جرح خلال سنوات النضال الوطني ما يقارب 250 ألف جريح منذ 1948، في ظروف إنسانية وصحية صعبة، ومنع من العلاج، وترك الجرحى حتى الاستشهاد.

روابط ذات صلة

الجهاد الإسلامي في فلسطين ترحب بالاتفاق السعودي الإيراني

’الجهاد الإسلامي’ تنعى الشهيد الخواجا وتؤكد أن عمليته جاءت انتقاماً لدماء الشهداء

الجهاد الإسلامي تزف شهداء جنين وتؤكد أن الجريمة لن تطفئ الانتفاضة المتصاعدة بالضفة

الجهاد تدين بشدة اعتداء أجهزة أمن السلطة على موكب تشييع الشهيد خروشة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'العيش المشترك الواحد' لقاء اسلامي مسيحي نظمه 'حزب الله' في بعلبك

تظاهرة في واشنطن ضد زيارة سموتريتش لأمريكا

ايران تنتقد الصمت الدولي تجاه انتهاك حقوق الانسان من قبل امريكا

الحاج حسن: موقفنا حول الرئاسة لن يتأثر لا سلبا ولا إيجابا بالاتفاق الايراني السعودي

توقيع ۸ وثائق للتعاون بين ايران وبيلاروسيا.. الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره البيلاروسي

بالفيديو.. حالة ذعر في الولايات المتحدة بعد إفلاس بنك 'إس في بي'