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توقيع ۸ وثائق للتعاون بين ايران وبيلاروسيا..

الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره البيلاروسي

الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره البيلاروسي
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله " سيد ابراهيم رئيسي " صباح اليوم الاثنين بصورة رسمية نظيره البيلاروسي "الكساندر لوكاشنكو" في مجمع سعد آباد الثقافي - التاريخي شمال طهران.

العالم - ايران

وقد عزف في هذه المراسم السلام الوطني لكلا البلدين حيث استعرض الرئيسان " رئيسي " وضيفه البيلاروسي " لوكاشنكو" حرس الشرف، ثم تم تقديم الوفود الرفيعة المرافقة لكلا الرئيسين.

وبدأ الرئيس الايراني وضيفه البيلاروسي المحادثات الخاصة بينهما بعد مراسم الاستقبال الرسمي، حيث ناقش الجانبان رفع مستوى التعاون الثنائي في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والنقل والشحن، اضافة الى التباحث حول القضايا الاقليمية والدولية.

كما تم التوقيع على ۸ وثائق للتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا بحضور كل من "رئيسي" و"لوكاشنكو" بعد الانتهاء من محادثات كبار المسؤولين في كلا البلدين.

وقد وصل رئيس جمهورية بيلاروسيا "الكساندر لوكاشينكو" على رأس وفد رفيع المستوى الى طهران مساء أمس الاحد حيث كان في استقباله بمطار مهر آباد وزير الصناعة الايراني "سيد رضا فاطمي امين".

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توقيع ۸ وثائق للتعاون بين ايران وبيلاروسيا.. الرئيس الايراني يستقبل رسميا نظيره البيلاروسي

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