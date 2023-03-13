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اللواء باقري: ثورتنا الإسلامية هي نتاج جهاد التشيع وأفكار الإمام الخميني(ره)

اللواء باقري: ثورتنا الإسلامية هي نتاج جهاد التشيع وأفكار الإمام الخميني(ره)
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء " محمد باقري " أن الثورة الإسلامية في إيران هي نتاج مئات السنين من جهاد التشيع العلوي والأفكار النقية للإمام الخميني (طاب ثراه) وذلك في نداء له بمناسبة الجائزة الوطنية الـ 20 لكتاب مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988).

العالم-ايران

وشدد المسؤول على أن انتصار هذه الثورة المباركة، وتشكيل نظام الجمهورية الاسلامية في ايران فاجأ العدو الحاقد بسرعته وانتصاره، وقال: لذا بادر هذا العدو الى مواجهة الثورة والعمل على اضعافها للحيلولة دون الحركة التقدمية للشعب الايراني الداعية الى الحرية والاستقلال.

وأضاف قائلا: ان العدو وقف الى جانب نظام صدام في حربه غير المتكافئة والثقيلة ضد ايران وقدم له كل انواع الدعم في عدوانه الشامل ظنا منه أن الأخير سيجتث جذور هذه الثورة الاسلامية خلال 3 أيام.

وتابع رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة: ان هذه الحرب التي دامت 8 أعوام تسببت في عجز المعتدي واحباطه أجبرت العدو على الاستسلام أمام قوة وارادة شباننا الغياري، حيث اصبحت هذه الحرب كنزا عظيما ادخر فيه هؤلاء الابطال الشجاعة وروح التضحية والاشتياق الى الشهادة والوفاء للولاية للجيل الحاضر والاجيال المقبلة.

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