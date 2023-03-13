لجنة الأمن القومي البرلماني:إحياء العلاقات مع السعودية سيعود بالنفع على المنطقة

العالم- ايران

وأكد عمويي على ‬أهمية‭ ‬إحياء‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والجمهورية الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المنافع‭ ‬للمنطقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بمثابة‭ ‬حليف‭ ‬استراتيجي،‭ ‬وإنه‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الموضوعات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والجمهورية الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬دولتان‭ ‬محوريتان‭ ‬في‭ ‬المنطقة.

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للاتحاد‭ ‬البرلماني‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬ستمثل‭ ‬دعماً‭ ‬للقضايا‭ ‬التي‭ ‬تهم‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬يشارك‭ ‬بموضوع‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬وهو‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬توحيد‭ ‬الكلمة‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والسعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬السلام‭ ‬الدولي‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭.‬

ونوه‭ ‬الوفد‭ ‬الإيراني‭ ‬بحسن‭ ‬الاستقبال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬الاستضافة‭ ‬والتنظيم‭ ‬المتميز‭ ‬بهدف‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يتبنى‭ ‬قضايا‭ ‬مهمة‭ ‬وملفات‭ ‬ملحة،‭ ‬معتبراً‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وبين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭.‬