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العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 11 إرهابياً في أربع محافظات

العراق.. الاستخبارات العسكرية تطيح بـ 11 إرهابياً في أربع محافظات
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الاطاحة بـ 11 إرهابياً في بغداد وكركوك وميسان وصلاح الدين.

العالم ـ العراق

وذكر بيان للمديرية، انه "بعمليات استباقية وجهود حثيثة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات ميسان والمقر المتقدم كركوك والفرقة الرابعة عشرة والسابعة عشرة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وقوة من المديرية العامة للأستخبارات والأمن وقوة من استخبارات ومكافحة إرهاب آمرلي تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على (11) إرهابياً من عصابات داعش الإرهابية".

واضاف، ان "الارهابيين، مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الشرقاط والمجر الكبير وناحيتي الرشيد وآمرلي وكانوا يعملون ضمن التنظيم الاجرامي بمختلف الصنوف"، مؤكدا "تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".

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