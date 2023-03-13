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1.056 مليار دولار الدخل السياحي للشهرين الماضيين

1.056 مليار دولار الدخل السياحي للشهرين الماضيين
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

حقق الدخل السياحي خلال شهر شباط من العام الحالي، 504.7 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 123.2 بالمئة، وهو الأعلى لذات الشهر خلال السنوات العشر السابقة وللشهر الثاني على التوالي.

العالم _ الأردن

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 122.7 بالمئة بتسجيله لما قيمته 1,056 مليون دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 939.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 135.5 بالمئة، نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 765.4 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 119.5 بالمئة، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 174.6 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 246.4 بالمئة.

وفي الوقت ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي خلال شهر شباط العام الحالي بما نسبته 94.3 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي، ليبلغ 134 مليون دولار.

وارتفع الإنفاق السياحي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 101.8 بالمئة بتسجيله لما قيمته 200 مليون دولار، إذ شكل إنفاق الأردنيين المقيمين ما نسبته 85.1 بالمئة من إجمالي الإنفاق السياحي في الخارج.

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