موريتانيا تنفي إجراءها أي اتصالات للتطبيع مع كيان الاحتلال

العالم-موریتانیا

وقال ولد أشروقه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة في رده على سؤال حول الموضوع "لا علم لنا بعلاقات جديدة مع إسرائيل ووسائل إعلامنا لم تتحدث عنها وكذلك حكومتنا".

وأضاف: "لا نستطيع منع أحد من نشر ما يريد"، لافتا إلى أن الحكومة الموريتانية "لا تهتم بتتبع وتكذيب ما ينشر في الإعلام الدولي".

وتابع قائلا: "ليست لدينا علاقات مع إسرائيل.. ولا تربطنا أي اتصالات بها".

وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" قد زعمت أن "إسرائيل تجري محادثات مع 4 دول عربية وإسلامية لتطبيع العلاقات معها، وهي موريتانيا وإندونيسيا والصومال والنيجر".

وتحدثت الصحيفة عن طلب رسمي تقدم به وزير الخارجية إيلي كوهين لألمانيا لاستخدام علاقاتها لمساعدة "إسرائيل" في تحقيق تقدم بالعلاقات مع موريتانيا.

وتعد موريتانيا ثالث دولة عربية بعد مصر والأردن تقيم علاقات مع كيان الاحتلال على المستوى الدبلوماسي وذلك في عام 1999، قبل أن تعلق موريتانيا علاقاتها مع الاحتلال عام 2009.

وفي العام 2010 قطعت موريتانيا علاقاتها رسميا مع كيان الاحتلال وطردت سفيرها من نواكشوط ومنحت مهلة 48 ساعة لمغادرة الدبلوماسيين الصهاينة أراضيها.