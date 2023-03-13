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مساعد ريغان: بايدن سيقود أمريكا إلى الهاوية إن اصطدم مع روسيا

مساعد ريغان: بايدن سيقود أمريكا إلى الهاوية إن اصطدم مع روسيا
الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

كتب دوغ باندو، مساعد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، في صحيفة 19fortyfive، أن سياسة الرئيس جو بايدن، إزاء أوكرانيا تقود البلاد إلى الهاوية إن وقعت مواجهة مباشرة مع روسيا.

العالم-الامريكيتان

وقال باندو: "خطر نشوب صراع مع روسيا حقيقي. رغم أن واشنطن لم ترسل مشاة أو مدرعات إلا أن هناك قوات أمريكية على أراضي أوكرانيا".

واعتبر أنه من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة تقوم بأكثر من مجرد السيطرة على توريد الأسلحة حيث أن الأمريكيين يساعدون القوات الأوكرانية في تنسيق الهجمات ضد القوات الروسية.

وأضاف: "إدارة بايدن تدرك هذا الخطر، لكنها تواصل الرضوخ باستمرار لضغط أوكرانيا وحلفائها لزيادة المساعدة العسكرية لكييف".

واختتم بالإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية تقود البلاد الآن إلى حافة الهاوية.

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