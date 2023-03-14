نقاشات حول العلاقة الايرانية السعودية في مواقع التواصل

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الإتفاق الذي أحدث خرقا في العلاقات بين دول المنطقة، وموجة كبيرة من التحليلات والنقاشات لاسيما على مواقع التواصل.

في الولايات المتحدة، يتذكر الكثير، الازمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة عام ألفين وثمانية. اليوم تعود هذه الحادثة الى أذهاب الأميركيين مع إعلان مصرف وادي السيليكون إفلاسه، إضافة إلى بتك سغنتشر. الأمور أصبحت مخيفة بالنسبة للمودعين والمستثمرين، كما بدأ يؤثر على وضع إدارة الرئيس جو بايدن.

في مصر، لم تعتد مدينة الإسكندرية الجميلة على سماع خبر جريمة مروعة ذهب ضحيتها ثمانية أشخاص. لكن قبل أيام استفاقت المدينة على خبر قتل شخص لأفراد عائلته. الجريمة تركت أثرا كبيرا لدى الشارع المصري، وسط دعوات إلى الحد من هذه الجرائم.