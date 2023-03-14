"إضراب تحذيري" في المانيا يشل أهم مطاراتها

العالم - اوروبا

وذكرت وكالة اسوشيتد برس أن مطار برلين الدولي أعلن يوم أمس، عدم إقلاع أي رحلات ، مؤكدا تأثر الرحلات القادمة إلى المطار أيضا، واضطر المطار إلى إلغاء نحو مئتي رحلة جوية ما أثر على حركة 27 ألف مسافر.

من جهتها أعلنت إدارة مطار هامبورغ أيضاً عدم إمكانية حركة إقلاع منتظمة للطائرات، وقالت: إنه من المرجح أن يتسبب الإضراب بإلغاء أو تأخير في وصول الرحلات القادمة، بعد أن تم إلغاء أكثر من 120 رحلة مغادرة و50 رحلة قادمة على الأقل، وفقاً لهيئة المطار.

وكانت نقابة فيردي العمالية دعت في وقت سابق إلى إضراب تحذيري في مطارات مدن برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر، اعتراضاً على الأجور وظروف العمل.

وتطالب فيردي العمالية بزيادة الأجور بنسب تفوق معدلات التضخم وزيادة الأجور عن العمل الإضافي والعمل الليلي وتحسين ظروف العمل.

يذكر أنها المرة الثانية خلال شهر التي تتأثر فيها مطارات برلين وهامبورغ وبريمن وهانوفر بالإضراب، بسبب النزاع الحالي حول الأجور وظروف العمل.