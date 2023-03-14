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الرئيس الصيني يزور روسيا قريبا

الرئيس الصيني يزور روسيا قريبا
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر صينية، ان الرئيس الصيني شي جين بينغ يعتزم السفر إلى العاصمة الروسية موسكو قريبا، وربما الأسبوع المقبل، للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

العالم - آسيا والباسفيك

وتأتي خطط الزيارة بعد أن عرضت الصين "التي كان ينظر إليها بريبة في الغرب بسبب الدعم الدبلوماسي الصيني لروسيا"، الحفاظ على السلام في أوكرانيا.

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية في 30 يناير أن بوتين دعا شي لزيارة موسكو في الربيع. في فبراير ، أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال أن الزيارة يمكن أن تتم في أبريل أو أوائل مايو.

وفي أواخر فبراير ، أصدرت وزارة الخارجية الصينية اقتراحا من 12 نقطة للحفاظ على السلام في أوكرانيا بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب ، مع عدم وجود علامة على نهاية في الأفق.

وردا على ذلك ، قالت وزارة الخارجية الروسية إن “روسيا تقدر جهود الصين لإنهاء الصراع في أوكرانيا”.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ "بعض" عناصر اقتراح الصين ، لكنه قال إن "البلد الذي تدور فيه الحرب يجب أن يشرع في خطة سلام".

من ناحية أخرى ، انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة السلام الصينية وقال إن "فكرة أن الصين تتفاوض على نتائج الحرب في أوكرانيا فكرة غير عقلانية".

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