شاهد ظاهرة نادرة في السعودية.. إعصار قمعي يضرب الطائف

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وظهر الإعصار القمعي المرعب في صحراء الطائف ما بين السماء والأرض، مكوناً حلقة كبيرة من الرمال.

كما أظهرت اللقطات لحظة ابتلاع حلقة الإعصار كل ما في طريقه من أحجار وصخور؛ ما أثار حالة من الخوف بين المواطنين.

من جانبه قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن "الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم".

وأوضح في تغريدة له أنه "غالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة"، مبيناً أنه "رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية".

والإعصار القمعي هو عاصفة هوائية عنيفة تتميز بغيمة مخروطية دوارة، وقمع متكثف وغيمة من الغبار الدوار حوله.

تحدث هذه العواصف العنيفة بشكل خاص في مناطق أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى بعض مناطق الولايات المتحدة، وتدور حول مساحة من الضغط الجوي المنخفض ولكن سرعتها لا تقل عن 64 كم في الساعة.