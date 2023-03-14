السفير البحريني في دمشق يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

العالم- سورية

وأعرب السفير مبارك خلال زيارته إلى غرفة صناعة دمشق وريفها عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع سورية والبحرين، معبراً عن تطلعه للعمل من أجل تطوير وتوسيع هذه العلاقات في جميع المجالات وتفعيل دور الغرف الصناعية والتجارية ورجال الأعمال في البلدين في هذا الإطار.

ودعا السفير غرف الصناعة في سورية إلى المشاركة في المعارض التخصصية التي تقام في البحرين والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها بلاده للمشاركين في هذه المعارض ولرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار، مشيراً إلى أن البحرين لديها غرفة مشتركة واحدة للتجارة والصناعة وهي من أقدم الغرف التجارية في منطقة الخليج، ومصانع متخصصة بصناعة الألمنيوم والبتروكيماويات والتي تصدر إنتاجها للخارج.

من جانبه أبدى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري استعداد الغرفة للتعاون في شتى المجالات وبحث فرص الاستثمار والتبادل التجاري للمواد التي تدخل في عدد من الصناعات وخاصة البتروكيميائية، لافتاً إلى أهمية التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين وتنشيط الزيارات المتبادلة بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين، ووضع رؤية مشتركة لتفعيل التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

شارك في الاجتماع نائب رئيس الغرفة طلال قلعه جي وخازن الغرفة جورج داود وأعضاء مجلس الإدارة حسام عابدين وأدهم الطباع ونور الدين سمحا.