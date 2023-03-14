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وزير داخلية باكستان يتعهد باعتقال عمران خان اليوم وتقديمه للعدالة

وزير داخلية باكستان يتعهد باعتقال عمران خان اليوم وتقديمه للعدالة
الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الباكستاني، أنّنا "سنعتقل اليوم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وسنقدمه للعدالة".

العالم - باكستان

وفي وقت سابق من اليوم، اشتبك أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة المحلية خارج منزله وسط مدينة لاهور، عندما حاول مسؤولو الأمن للمرة الثانية اعتقاله.

ولفت المتحدث باسم شرطة إسلام آباد تقي جواد، إلى أن فريقا من الشرطة بقيادة ضابط رفيع المستوى وصل إلى منزل خان في وقت متأخر بعد ظهر الثلاثاء، بناء على مذكرة اعتقال بحق خان، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وكان الإجراء يهدف إلى ضمان مثول خان أمام المحكمة يوم 18 آذار الحالي، لمواجهة اتهامات منسوبة إليه بعدم الكشف عن الأصول المتعلقة ببيع الهدايا الحكومية التي تلقاها عندما كان يتولى مقاليد السلطة.

وبدوره طلب رئيس الوزارء الباكستاني عمران خان من أنصاره مواصلة التظاهر لنيل الحرية والاستقلال حتى لو تم اعتقاله.

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وزير داخلية باكستان يتعهد باعتقال عمران خان اليوم وتقديمه للعدالة

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