لماذا نستيقظ قبيل جرس المنبه مباشرة؟

العالم - منوعات

يقول الدكتور روبرت ستيكجولد، خبير علم الأعصاب في جامعة هارفارد، إن هذه الظاهرة "لغز علمي" يشغله كثيرًا.

وتابع في مقابلة أجرتها معه شبكة NPR: "في حين أنه من الواضح أن هذه ظاهرة شائعة، لكن العلم لا يزال يواجه صعوبة في شرح كيفية حدوثها للتو، وهناك من ينكرها تماما".

بطبيعة الحال، من الواضح أن لدى البشر نظام معقد من العمليات الداخلية التي تساعدنا على مواكبة العصر، وهو ما يشار إليه عموما باسم "الساعة البيولوجية".

من المعروف اليوم أن نفس "الساعة البيولوجية" تتأثر بعوامل مختلفة مثل التعرض لأشعة الشمس والكافيين والنظام الغذائي والنشاط البدني وغير ذلك. كل هذا ينظم دورات النوم واليقظة ويؤثر بشكل كبير على الاستيقاظ في الصباح، لكن لا أحد منها يفسر الدقة التي لا يمكن تصورها للاستيقاظ قبل المنبه مباشرة.

أظهرت المعطيات في دراسة أنه بالنسبة لأولئك الذين استيقظوا في السادسة، ارتفع معدل هرمون ACTH (قشر الكظر) في حدود الساعة 5. وصف البروفيسور بورن هذا بأنه حالة "عرف" فيها الجسم أنه بحاجة إلى الاستيقاظ في وقت مبكر، وأضاف أن "هذا هو نوع من التحضير التكيفي الذي يقوم به الجسم لمنحنا طاقة كافية للاستيقاظ".

هذه الزيادة لم تظهر في أولئك الذين اعتقدوا أنهم سيستيقظون لاحقا، أو في أولئك الذين استيقظوا في التاسعة.

يعتقد بورن أن هذا يمكن أن يعلمنا أنه ربما عندما نستيقظ متأخرا، لا يشعر الجسم ببساطة بالحاجة إلى إفراز المزيد من "هرمونات التوتر". وقال "هذا يعني أن النظام مرن، ويمكنه أن يتكيف مع التغييرات كل ليلة".

يعتقد البروفيسور بورن أن توترنا وقلقنا لهما القدرة على "تجاوز" آليات معينة في الدماغ والسماح لنا بالاستيقاظ في الوقت المناسب. في رأيه، تلعب الهرمونات مثل الكورتيزول دورا مهما في يقظتنا الطبيعية، على الرغم من أنه ليس من الواضح تماما كيف يحدث ذلك بالضبط.

وخلص الدكتور ستيكجولد الذي أطلق على هذه الظاهرة اسم "نظام الإنذار الداخلي الغامض لدينا"، إلى القول: "إنه لغز علمي حقيقي (..) لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه حول كيفية عمل عقولنا".