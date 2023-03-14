تطورات ايجابية لإعادة العلاقات بين ايران ودول عربية

العالم - ايران

وضمن تلك التطورات، كشفت مصادر مطلعة أن مباحثات مهمة تجرى في الوقت الراهن بين البحرين وإيران على مستوى ثنائي من أجل إعادة العلاقات بين البلدين، وحلحلة الملفات العالقة والشائكة بين طهران والمنامة. ومن المرتقب الإعلان عن النتائج في وقت قريب حال التوافق على جميع القضايا الخلافية التي تجري مناقشتها بحسب البرلماني البحريني ممدوح الصالح الذي قال في مقابلة مع وكالة سبوتنيك ان المنامة تولي اهتماما بإعادة فتح سفارتها في طهران وإعادة الخطوط الجوية بين البلدين، مشددا على انه هناك ارادة جدية بين البلدين لتعزيز آفاق التعاون بينهما.

تلك المعلومات تأتي بعد زيارة قام بها وفد برلماني ايراني الى المنامة بحث خلاله رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رضاخواه، السبت، مع رئيس مجلس النواب البحريني، أحمد المسلم، سبل التعاون والتنسيق المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

وعلى نفس الخط كشف مصدر مصري مطلع، أن قنوات الاتصال بين مصر وإيران قائمة ولم تتوقف، في دوائر ذات طابع خاص. وقال المصدر لصحيفة الشرق الأوسط، إن هناك تعبيرا عن تقدير كبير وعالي المستوى من إيران لمصر وقيادتها السياسية. واضاف انه من الصعب التكهن بتوقيت اتخاذ خطوة على المسار السياسي في مسار استئناف العلاقات، وسرعة استجابة مصر للمطروح إيرانيا.

كما افادت وكالة الانباء الكويتية بأن اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران عقدت أعمالها، في العاصمة الإيرانية طهران، لبحث ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي. ربما ترسم تلك التطورات صفحة جديدة من العلاقات بين ضفتي الخليج الفارسي بما يؤكد رغبة جميع الاطراف في التواصل والحوار بعيدا عن التدخلات الخارجية.