عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه قبل شهر رمضان

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ونشر الحقوقي وصاحب البقالة مؤيد الموزان -عبر حسابه في فيسبوك- صورتين له أثناء إحراقه دفتر الديون، وعلق عليها بأنه لن يطالب أي أحد بالأموال التي كان يدين بها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان .

وقال الموزان في تصريحات صحفية "نحن في أيام مفترجة نسعى فيها إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنا في يدي أن أعفو عن ديون الزبائن وأسامحهم في المال قبل الشهر الكريم" مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة بهذا الشكل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقت مبادرة الموزان استحسانا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، واعتبروها لفتة إنسانية لصاحب البقالة وشعوره بالمسؤولية خاصة، مطالبين المقتدرين من التجار وأصحاب المحال بالاقتداء به.