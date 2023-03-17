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عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه قبل شهر رمضان

عراقي يحرق دفتر ديون زبائنه قبل شهر رمضان
الجمعة ١٧ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

فاجأ صاحب بقالة من أهالي الموصل، شمالي العراق، زبائنه بحرق دفتر الديون الخاص بهم قبل حلول شهر رمضان المبارك.

العالم - منوعات

ونشر الحقوقي وصاحب البقالة مؤيد الموزان -عبر حسابه في فيسبوك- صورتين له أثناء إحراقه دفتر الديون، وعلق عليها بأنه لن يطالب أي أحد بالأموال التي كان يدين بها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان .

وقال الموزان في تصريحات صحفية "نحن في أيام مفترجة نسعى فيها إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى، وأنا في يدي أن أعفو عن ديون الزبائن وأسامحهم في المال قبل الشهر الكريم" مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن تنتشر الصورة بهذا الشكل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقت مبادرة الموزان استحسانا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل، واعتبروها لفتة إنسانية لصاحب البقالة وشعوره بالمسؤولية خاصة، مطالبين المقتدرين من التجار وأصحاب المحال بالاقتداء به.

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