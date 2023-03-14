أنباء عن حادثة تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أميركية في منطقة البحر الأسود

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وجاء في البيان: "في حوالي الساعة 7.03 بتوقيت وسط أوروبا، اصطدمت إحدى طائرات "سو-27" الروسية بالمسيرة الامريكية "إم كيو-9".

وأوضحت القيادة أن الطائرة من دون طيار سقطت في المياه الدولية بعد الاصطدام، وزعمت أنه قبل ذلك بوقت قصير قامت "سو -27" بإجراء مناورات "غير آمنة".

وأضافت القيادة الأوروبية الأمريكية أن الطائرة من دون طيار كانت تقوم "بعمليات روتينية" في المجال الجوي الدولي في منطقة البحر الأسود، وأدى الحادث إلى "خسارة تامة".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع على الحادث، وقالوا إن وزارة الخارجية تعتزم إجراء اتصالات مع روسيا بشأن هذه المسألة.

ووفقًا لإدارة بايدن، ستواصل الولايات المتحدة التحليق في منطقة البحر الأسود، على الرغم من حادثة إسقاط طائرة من دون طيار.