الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

زيارة رئيس الوزراء العراقي لكردستان من أجل تصفير الملفات العالقة

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في اربيل وذلك في مستهل زيارته إلى منطقة كردستانِ العراق، التي تشمل مدينتي أربيل والسليمانية.

العالم - مراسلون

أول زيارة رسمية الى منطقة كردستان العراق، حطت رحال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد حكومي مطار اربيل الدولي وكان باستقباله رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني وهذ الزيارة تتلخص بزيارة الرئاسات الثلاث في منطقة كردستان لإكمال المباحثات التي بدأها وفد كردستان في بغداد.

حكومة السوداني تنوي تصفير الملفات العالقة داخل البلاد وانهائها خاصة بعد حسم الموازنة المتعرقلة لأكثر من عام واقرارها للاعوام الثلاث القادمة ووضع حلول جذرية لكل الملفات المتعقدة مابين الطرفين تحت قوانين الدستور.

تأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو أربعة أشهر ونصف شهر على توليه مهامه رئيساً لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري.

روابط ذات صلة

من أربيل.. السوداني يؤكد على التواصل مع جميع القوى السياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. العلاقات الإيرانية السعودية... والآفاق المستقبلية

رئيس لجنة الأمن القومي النيابية: إيران لا تريد لعلاقاتها مع العراق أن تتأثر بالتطورات في كردستان

شاهد بالفيديو.. زيارة رئيس الوزراء العراقي لكردستان من أجل تصفير الملفات العالقة

بالفيديو.. ذعر في الشارع السوداني بعد اعتقال مئات المتظاهرين السلميين

واشنطن تستدعي السفير الروسي لديها.. أنباء عن حادثة تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أميركية في منطقة البحر الأسود

القمة العربية تعقد بالسعودية في مايو المقبل 