زيارة رئيس الوزراء العراقي لكردستان من أجل تصفير الملفات العالقة

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أول زيارة رسمية الى منطقة كردستان العراق، حطت رحال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد حكومي مطار اربيل الدولي وكان باستقباله رئيس حكومة كردستان مسرور البارزاني وهذ الزيارة تتلخص بزيارة الرئاسات الثلاث في منطقة كردستان لإكمال المباحثات التي بدأها وفد كردستان في بغداد.

حكومة السوداني تنوي تصفير الملفات العالقة داخل البلاد وانهائها خاصة بعد حسم الموازنة المتعرقلة لأكثر من عام واقرارها للاعوام الثلاث القادمة ووضع حلول جذرية لكل الملفات المتعقدة مابين الطرفين تحت قوانين الدستور.

تأتي زيارة السوداني إلى أربيل ثم السليمانية بعد مرور نحو أربعة أشهر ونصف شهر على توليه مهامه رئيساً لمجلس الوزراء الاتحادي العراقي وإطلاقه مجموعة وعود واتخاذه خطوات باتجاه تنفيذ منهاجه الوزاري.