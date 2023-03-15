الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
٠٤:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الروسي: لا نبحث عن صدام مع واشنطن

السفير الروسي: لا نبحث عن صدام مع واشنطن
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، في تعليقه على تحطم المسيرة الأمريكية في البحر الأسود، أن روسيا لا تبحث عن صدام مع الولايات المتحدة.

العالم - أوروبا

وقال أنطونوف للصحفيين عقب استدعاء الخارجية الأمريكية له: "لا نريد أي مواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا. نحن نؤيد بناء علاقات تحقق مصالح الشعبين الروسي والأمريكي".

وأضاف: "نحن نعتبر هذا الحادث خطوة استفزازية، والاجتماع كان بناء، ولم تتم إثارة مسألة عواقب محتملة للحادث.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط مسيّرة أمريكية كانت متجهة نحو أجواء القرم في البحر الأسود وتحطمها، وأن مقاتلتين روسيتين أقلعتا لاعتراضها ولم تسقطاها.

وأشارت الوزارة إلى أن المسيّرة لم تشغل أجهزة التعريف بها في انتهاك لمنطقة الحظر الجوي التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية فوق البحر الأسود، وتم إبلاغ جميع مستخدمي المجال الجوي الدولي بذلك وفقا للمعايير الدولية.

وتابعت الوزارة أنه نتيجة لمناورة حادة في حوالي الساعة 9:30 بتوقيت موسكو، فقدت MQ-9 ارتفاعها واصطدمت بسطح الماء.

وشددت الوزارة على أن المقاتلتين الروسيتين لم تصدما MQ-9، ولم تطلقا النار عليها لإسقاطها.

روابط ذات صلة

البنتاغون يرفض الكشف عما إذا كانت طائرته المسيرة التي سقطت 'مسلّحة'

أنباء عن حادثة تصادم مقاتلة روسية ومسيرة أميركية في منطقة البحر الأسود

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الروسي: لا نبحث عن صدام مع واشنطن

نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة واشنطن في ظل تأخر دعوته للبيت الأبيض

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين أرض - أرض

البنتاغون يرفض الكشف عما إذا كانت طائرته المسيرة التي سقطت 'مسلّحة'

ممثل بايدن يجري مشاورات في قطر بشأن السجناء الأمريكيين

بالفيديو.. العلاقات الإيرانية السعودية... والآفاق المستقبلية