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الرئيس التونسي خلال لقائه رئيس البرلمان: لا عودة إلى الوراء

الرئيس التونسي خلال لقائه رئيس البرلمان: لا عودة إلى الوراء
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، رئيس البرلمان التونسي الجديد إبراهيم بودربالة.

العالم - السعودية

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في لقاء مع بودربالة، إنّ من يعتقد أنه يمكن العودة إلى الوراء فهو مجرد "واهم".

واستقبل سعيد بودربالة الذي تم انتخابه رئيساً للبرلمان أمس الإثنين، وأشار إلى أنه "تم احترام كل المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في دورتين اثنتين".

وأعرب الرئيس التونسي عن إصراره على "المضي قدماً من أجل القضاء على الفساد وأسبابه"، قائلاً أنّ "البعض ما زال يحنّ إلى الماضي ويعتقد واهماً أنه يمكن أن يعود إلى الوراء".

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تناول اللقاء "عديد المواضيع المتعلقة بالتشريعات التي ينتظرها الشعب، وبمسؤولية النائب أمام ناخبيه".

وتابع البيان نقلاً عن سعيّد: "نخوض اليوم معركة تحرير وطني، واجبنا المقدّس في أي موقع كان هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات".

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