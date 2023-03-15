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أكثر من ربع اليهود يدرسون الهجرة من الكيان "الإسرائيلي"

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

أظهر استطلاع نشرته الإذاعة العامة الصهيونية “كان” ، أن أكثر من رُبع اليهود في الكيان الصهيوني يدرسون الهجرة من الكيان أو نصح أولادهم بالهجرة، أو أنهم بدأوا بخطوات فعلية للهجرة، ولذلك فإن نسبتهم بين السكان ترتفع إلى الثُلث.

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