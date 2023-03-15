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يقال ان
غرافيك
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فيديو غرافيك
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أكثر من ربع اليهود يدرسون الهجرة من الكيان "الإسرائيلي"
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الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
أظهر استطلاع نشرته الإذاعة العامة الصهيونية “كان” ، أن أكثر من رُبع اليهود في الكيان الصهيوني يدرسون الهجرة من الكيان أو نصح أولادهم بالهجرة، أو أنهم بدأوا بخطوات فعلية للهجرة، ولذلك فإن نسبتهم بين السكان ترتفع إلى الثُلث.
تصنيف :
غرافيك
فيديو غرافيك
الاحتلال
كلمات دليلية :
اليهود
الهجرة من الكيان
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