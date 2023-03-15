الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣
٠٧:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الروسي في الولايات المتحدة يدعو واشنطن إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" بعد حادث المسيرة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان: الدولار يتخطى 100 ألف ليرة

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى السليمانية

لليوم الـ30.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

السعودية: الاستثمارات في إيران قد تحدث بسرعة جداً

الحوثي: العقوبات الأمريكية على روسيا انقلبت على واشنطن

تركي الفيصل: لا يمكن لأمريكا أن تكون وسيطا نزيها في المفاوضات مع إيران!