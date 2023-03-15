رئيس الوزراء العراقي يصل إلى السليمانية

العالم-العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، ان "السوداني وصل إلى مدينة السليمانية، وذلك ضمن زيارته إقليم كردستان العراق".



وأضاف، أن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قباد طالباني، وعدد من المسؤولين في المحافظة، استقبلوا السوداني لدى وصوله".



وأشار البيان الى، أن "رئيس الوزراء سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في المحافظة وعدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، كما سيلقي كلمة في ملتقى السليمانية السابع، تتناول أهم التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العراق والمنطقة".