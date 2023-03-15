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العراق..الحشد يلقي القبض على 11 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية

العراق..الحشد يلقي القبض على 11 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

ألقت مفارز استخبارات الحشد الشعبي القبض على 11 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية خلال 24 ساعة الماضية في محافظات عدة.

العالم-العراق

وذكر بيان لاعلام الحشد، انه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي من استدراج شبكة تهريب ونقل الممنوعات من محافظة اربيل الى العاصمة بغداد حيث تم ضبط الشبكة البالغ عددها ثمانية متهمين بالجرم المشهود في محافظة كركوك وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم لينالوا جزاءهم العادل".

وفي سياق متصل تمكنت مفارز مديرية معلومات بغداد من "ضبط تاجر مواد مخدرة وفق احكام المادة ٢٨ من قانون مكافحة المخدرات بكمين نوعي في منطقة الشعلة بالجرم المشهود".

وأضاف البيان ان "مفارز الحشد تمكنت من ضبط موزع مواد مخدرة آخر في منطقة الكاظمية وفق احكام المادة ٢٨/ من قانون مكافحة المخدرات أيضاً".

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العراق..الحشد يلقي القبض على 11 مطلوبا بتهم إرهابية وجنائية

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