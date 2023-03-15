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بدء المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران

بدء المناورات المشتركة بين الصين وروسيا وإيران جنوب غرب إيران
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الاربعاء، عن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع إيران وروسيا اليوم الاربعاء في بحر عمان بجنوب ايران والتي تستمر لخمسة أيام.

العالم - إيران

ووفقا لبيان أصدرته وزارة الدفاع الصينية، اتفقت القوات المسلحة الروسية والصينية وإيرانية على اجراء المناورة البحرية المشتركة تحت عنوان "حزام الأمن البحري 2023" في الفترة من 15 إلى 19 مارس في بحر عمان.

وجاء في البيان، ان المناورة المشتركة جرت ايضا في عامي 2019 و2022.

وتشارك المدمرة الصينية الصاروخية "نانينغ" في هذه المناورات.

وبحسب البيان فإن هذا المناورة المشتركة تسهم في تطوير التعاون بين القوات البحرية للدول المشاركة فيها وتعزيز الاستعداد المشترك لضمان الأمن البحري وترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.

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