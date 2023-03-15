الأسد خلال لقاء مع بوتين يجدد موقف سوريا ضد حركة نازية

العالم-سوريا

وقال الأسد: "نشكر روسيا على المساعدات الكبيرة التي قدمتها لمواجهة تداعيات الزلزال وخصوصا وزارة الدفاع والجيش الروسي الذي ساهم مباشرة بإنقاذ المصابين جراء الزلزال".

وقال الرئيس السوري: النتائج التي توصلنا إليها خلال لقائنا مع المسؤولين الروس تمهد للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي خلال لقائه مع الأسد إن حجم التجارة بين روسيا وسوريا آخذ في الازدياد، حيث بلغ النمو العام الماضي 7٪."علاقاتنا تتطور، بما في ذلك في المجال الاقتصادي خلال العام الماضي، سُجلت زيادة بنسبة 7 في المائة في التجارة".

وأشار بوتين إلى أنه العام المقبل يصادف الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

و"أقترح تنفيذ عملنا اليوم على مرحلتين: في المرحلة الأولى، سنقوم بها مع زملائنا من كلا الجانبين، وبعد ذلك سنحظى بفرصة التحدث وجهًا لوجه أثناء غداء العمل. هذه فرص لمناقشة كل الموضوعات الأكثر أهمية تقريبا في تعاوننا".

وأشار بوتين إلى أن "الشعب السوري واجه مشكلة أخرى جدية للغاية، بتعرضه لكارثة، لزلزال. هذا بالطبع، يفاقم الوضع. نحن كأصدقاء حقيقيين نحاول دعمكم، كما تعلمون، عملت وحداتنا هنا أيضًا من خلال وزارة الطوارئ ، كما يساهم ممثلو القوات المسلحة الموجودة في سوريا في مكافحة تداعيات الزلزال".