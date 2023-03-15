قيادي كردي: السوداني سيزور واشنطن

العالم-العراق

وقال الهركي: ان زيارة السوداني الى منطقة كردستان "تأتي في وقت وظرف وطني مهم بعد اقرار الموازنة وهدوء الاوضاع الاقليمية بعد التفاوض السعودي الايراني".

واكد مضي السوداني بخطوات جيدة وهناك ارادة لدى تحالف ادارة الدولة بضرورة تصفير المشاكل بين المركز وكردستان.

واضاف الهركي، ان "السوداني سيوصل خلال زيارته الى واشنطن رسالة ايجابية عن الاوضاع داخل البيت العراقي وهناك تصفير للازمات ويمكن توضيفها بقوة للمصلحة الوطنية العراقية".

واردف بالقول "هناك ادراك من السوداني بضرورة وجود وفد كردي يمثل كل القوى السياسية الكردستانية، والاتحاد طرف مهم لحل ملفات النفط والغاز وبقية الملفات؛ لذلك نحن نرحب بوساطة رئيس وزراء العراق وهي افضل من الوساطات الخارجية".

وختم الهركي بـ"حصة" كردستان في "الموازنة" هي "مشابهة لما جاء في بقية الموازنات"، ونحن نؤكد على "تعزيز الثقة وهناك جدية لدى تحالف ادارة الدولة في حل الاشكالات العالقة ونعول على الفترة المقبلة بضرورة اقرار القوانين العالقة" لتكون بداية لتصفير اللازمات بين المركز وكردستان.