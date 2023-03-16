العراق يتأهل الى نهائي كأس آسيا للشباب لكرة القدم

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وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بهدف اللاعب علي جاسم في الدقيقة (12) قبل ان يدرك التعادل المنتخب الياباني في الدقية (83) لينتهي زمن المباراة الاصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الأشواط الإضافية استطاع منتخب العراقي للشباب من احراز هدف التقدم عن طريق اللاعب محمد جميل في الدقيقة (103) ليدرك بعد ذلك المنتخب الياباني هدف التعديل في الدقيقة (118)، لتؤول المباراة الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للعراق ليتأهل الى نهائي البطولة الاسيوية بانتظار الفائز من مباراة أوزبكستان وكوريا الجنوبية.

الى ذلك عبّر مدرب منتخب العراق للشباب عماد محمد، اليوم الاربعاء، عن بالغ سروره بالانتقال إلى نهائي البطولة.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "اباركَ للشعب العراقيّ الفوز،ومن واجبنا دائماً أن نجعلهم سعداء، كما أشكر جميع من عمل معي من جهاز فني وإعلامي وإداري وطبي، وكل من قدم لنا الدعم، كما أقدم الشكر والإعجاب بالمنتخب الياباني، فمن باب الإنصاف أن أشيد بقدرات هذا المنتخب".