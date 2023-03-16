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ايران ستشارك في بناء مصنع لانتاج الورق في فنزويلا

ايران ستشارك في بناء مصنع لانتاج الورق في فنزويلا
الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني محمد مهدي اسماعيلي عن مشاركة ايران وفنزويلا في بناء مصنع لانتاج الورق في فنزويلا.

العالم - ايران

وأشار الوزير اسماعيلي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، الى الزيارة التي قام بها مؤخرا الى فنزويلا والتفاههمات التي تم التوصل خلالها قائلا " ان المشاركة في بناء مصنع لانتاج الورق في فنزويلا واقامة برامج الاسبوع الثقافي وانشاء فريق عمل تدريبي مشترك لمواجهة الارهاب الاعلامي هو من أهم بنود هذه التفاهمات".

واوضح الوزير اسماعيلي ان زيارته الى فنزويلا تضمنت ايضا الحضور في المعرض الثقافي والفني الايراني الفنزويلي المشترك وازاحة الستار عن تقريظ سماحة قائد الثورة الاسلامية للنسخة الاسبانية من كتاب "الزنزانة رقم 14" كما تم التمهيد لتوقيع مذكرتي تفاهم ثقافية واعلامية مع المسؤولين الفنزويليين".

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